İstanbul’da, Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Hava Harp Okulu Komutanlığı’nın resmi yazıyla yaptığı ihbar üzerine başlatılan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Harp Okulu Destek Kıtalarında görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ile “uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma” suçlamaları yöneltildi.

3 TUTUKLAMA, 6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, M.Ö., E.D.A. ve H.Y. isimli sözleşmeli erlerin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin kan ve idrar örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelenmişti. Savcılık, 3 sözleşmeli erin bir rezidans dairesi kiralayarak burada uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullanım için ortam sağladıkları iddiasıyla tutuklanmalarını talep etmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.