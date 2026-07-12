Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor

Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu, Türkiye'nin gelecekteki hava gücünü oluşturacak subay adaylarını akademik eğitim ile ileri teknoloji uygulamalarını bir araya getiren kapsamlı bir programla yetiştiriyor.

Kaynak: AA
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Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor - Resim: 1

İstanbul Yeşilköy'deki okulda eğitim gören harbiyeliler, sınıf ortamındaki teorik derslerin yanı sıra laboratuvar çalışmaları, simülasyon sistemleri ve araştırma-geliştirme faaliyetleri sayesinde mesleki yeterliliklerini geliştiriyor.

Anadolu Ajansı ekibi, okulda sürdürülen akademik ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini gün boyunca yerinde takip etti.

Okul bünyesindeki TEKNOFEST Laboratuvarı'nda öğrenciler; insansız hava araçları, elektronik harp teknolojileri ve özgün yazılım geliştirme alanlarında projeler yürütüyor. Derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştüren harbiyeliler, hazırladıkları projelerle ulusal teknoloji yarışmalarında da yer alıyor.

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Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor - Resim: 2

Aviyonik Sistemler Laboratuvarı'nda ise uçuş kontrol sistemleri, haberleşme altyapıları, navigasyon çözümleri, sensör teknolojileri ve veri iletişim sistemleri inceleniyor. Öğrenciler, gerçek ekipmanlar ve simülasyon ortamları üzerinde çalışarak aviyonik alt sistemlerin çalışma mantığını uygulamalı olarak öğreniyor.

Uçak Elemanları Laboratuvarı'nda hava araçlarının yapısal parçaları ve temel sistemleri tanıtılıyor. Gerçekleştirilen laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrenciler, uçak bileşenlerinin görevlerini ve birbirleriyle olan teknik ilişkilerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

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Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor - Resim: 3

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Aerodinamik Laboratuvarı'nda bulunan ses altı ve ses üstü rüzgar tünellerinde yapılan deneylerle akışkanlar mekaniği ve aerodinamik dersleri destekleniyor. Farklı hava aracı modelleri üzerinde gerçekleştirilen testlerde uçuş sırasında oluşan aerodinamik etkiler detaylı şekilde analiz ediliyor.

Kimya Laboratuvarı'nda yapılan deneylerde öğrenciler, çözelti kimyası konularını uygulamalı olarak öğrenirken; sıcaklık, karıştırma yöntemi ve süre gibi değişkenlerin çözünme üzerindeki etkilerini deneysel çalışmalarla gözlemliyor.

Yabancı Dil Öğrenme Merkezi'nde verilen Havacılık İngilizcesi eğitimlerinde ise pilot adayları, telsiz simülasyon yazılımları kullanarak kule-pilot haberleşmesini uygulamalı şekilde gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerle öğrencilerin uluslararası havacılık terminolojisine hakim olmaları ve operasyonel iletişim becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Hava Harp Okulu'nda yürütülen akademik program, öğrencilerin mühendislik, havacılık ve askeri alanlarda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlarken, teorik eğitimin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesine özel önem veriliyor.

"Bu okul benim için bir yuva"

Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şeyda Nur Arslan, Hava Harp Okulu'nda eğitim almanın uzun yıllardır en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Subaylık ve özellikle savaş pilotluğunu büyük bir onur olarak gördüğünü ifade eden Arslan, eğitim sürecinin başında bazı tereddütler yaşadığını ancak öğretmenleri ve eğitmenlerinin desteğiyle bu süreci başarıyla aştığını söyledi.

Okulda akademik eğitimin yanında sportif ve sosyal faaliyetlerin de yoğun şekilde sürdürüldüğünü aktaran Arslan, İngilizce Münazara Branşı Başkanlığı görevini yürüttüğünü, farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklere katılarak hem yabancı dilini hem de liderlik becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Aldıkları eğitimin birçok üniversiteyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu belirten Arslan, mühendislik derslerinin yanı sıra askeri bilimler, tarih ve sosyal gelişim alanlarında da kapsamlı eğitim aldıklarını dile getirdi.

Okulun kendisinde güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyleyen Arslan, burayı gerçekten isteyen herkes için Hava Harp Okulu'nun büyük bir aile ortamı sunduğunu ifade ederek aday öğrencilere cesaretle hedeflerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor - Resim: 4

"Subaylık birçok gencin hedefi"

Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Faruk Akın da hazırlık eğitimini Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencileriyle birlikte tamamladığını, ardından yaz kampında akademik, sportif, İngilizce ve askeri eğitimler aldığını anlattı.

Bu süreçte özellikle analitik düşünme ve sayısal becerilerinin geliştiğini belirten Akın, sosyal ve kültürel etkinliklerin de kendilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Subay olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Akın, mezuniyetin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Disiplin ve liderlik birlikte gelişiyor"

Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ayşen Çelebi ise okulun yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda disiplin, cesaret ve liderlik özelliklerini de geliştirdiğini söyledi.

Kadın bir hava subayı adayı olarak önemli bir sorumluluk hissettiğini belirten Çelebi, sayısal derslerin yanında tarih, sosyal bilimler ve liderlik eğitimleri aldıklarını, özellikle durumsal farkındalık konusunda önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

Gelecekte savaş pilotu olmayı hedeflediğini söyleyen Çelebi, kadınların da bu alanda başarılı olabileceklerine inandığını vurgulayarak gençlere kendilerine güvenmeleri çağrısında bulundu.

"İlk hedefim savaş pilotu olmak"

Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Türker Akın ise Hava Harp Okulu'nu tercih etmesinde çocukluğunda Bandırma'daki hava üssünde izlediği F-16 savaş uçaklarının etkili olduğunu anlattı.

Öğrencilerin uçuş eğitimlerine başlamadan önce kapsamlı teorik dersler ve simülasyon eğitimleri aldığını belirten Akın, mezuniyet sonrasında ilk hedefinin pilot olarak görev yapmak ve kendisini geliştirerek ülkesine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrenciler de eğitim görüyor

Senegal'den gelen Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Sira Diakhate ise hazırlık sınıfından itibaren aldıkları eğitimlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Okulun sunduğu akademik, sportif ve sosyal imkanlardan memnun olduğunu belirten Diakhate, komutanları ve öğretim üyelerinin desteği sayesinde önemli gelişim kaydettiklerini söyledi.

Türkiye'deki eğitim deneyiminin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade eden Diakhate, mezuniyet sonrası ülkesine döndüğünde burada edindiği bilgi ve tecrübeleri kullanmayı hedeflediğini belirtti. Hava Harp Okulu'nun uluslararası öğrenciler için de önemli fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

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