Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor

"Subaylık birçok gencin hedefi"
Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Faruk Akın da hazırlık eğitimini Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencileriyle birlikte tamamladığını, ardından yaz kampında akademik, sportif, İngilizce ve askeri eğitimler aldığını anlattı.
Bu süreçte özellikle analitik düşünme ve sayısal becerilerinin geliştiğini belirten Akın, sosyal ve kültürel etkinliklerin de kendilerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.
Subay olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Akın, mezuniyetin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapmayı hedeflediğini dile getirdi.
"Disiplin ve liderlik birlikte gelişiyor"
Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Ayşen Çelebi ise okulun yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda disiplin, cesaret ve liderlik özelliklerini de geliştirdiğini söyledi.
Kadın bir hava subayı adayı olarak önemli bir sorumluluk hissettiğini belirten Çelebi, sayısal derslerin yanında tarih, sosyal bilimler ve liderlik eğitimleri aldıklarını, özellikle durumsal farkındalık konusunda önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.
Gelecekte savaş pilotu olmayı hedeflediğini söyleyen Çelebi, kadınların da bu alanda başarılı olabileceklerine inandığını vurgulayarak gençlere kendilerine güvenmeleri çağrısında bulundu.
"İlk hedefim savaş pilotu olmak"
Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Türker Akın ise Hava Harp Okulu'nu tercih etmesinde çocukluğunda Bandırma'daki hava üssünde izlediği F-16 savaş uçaklarının etkili olduğunu anlattı.
Öğrencilerin uçuş eğitimlerine başlamadan önce kapsamlı teorik dersler ve simülasyon eğitimleri aldığını belirten Akın, mezuniyet sonrasında ilk hedefinin pilot olarak görev yapmak ve kendisini geliştirerek ülkesine hizmet etmek olduğunu söyledi.
Uluslararası öğrenciler de eğitim görüyor
Senegal'den gelen Havacılık ve Uzay Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Sira Diakhate ise hazırlık sınıfından itibaren aldıkları eğitimlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.
Okulun sunduğu akademik, sportif ve sosyal imkanlardan memnun olduğunu belirten Diakhate, komutanları ve öğretim üyelerinin desteği sayesinde önemli gelişim kaydettiklerini söyledi.
Türkiye'deki eğitim deneyiminin beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade eden Diakhate, mezuniyet sonrası ülkesine döndüğünde burada edindiği bilgi ve tecrübeleri kullanmayı hedeflediğini belirtti. Hava Harp Okulu'nun uluslararası öğrenciler için de önemli fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.