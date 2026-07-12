Hava Harp Okulu'nda geleceğin pilotları çok yönlü eğitimle yetişiyor

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Aerodinamik Laboratuvarı'nda bulunan ses altı ve ses üstü rüzgar tünellerinde yapılan deneylerle akışkanlar mekaniği ve aerodinamik dersleri destekleniyor. Farklı hava aracı modelleri üzerinde gerçekleştirilen testlerde uçuş sırasında oluşan aerodinamik etkiler detaylı şekilde analiz ediliyor.

Kimya Laboratuvarı'nda yapılan deneylerde öğrenciler, çözelti kimyası konularını uygulamalı olarak öğrenirken; sıcaklık, karıştırma yöntemi ve süre gibi değişkenlerin çözünme üzerindeki etkilerini deneysel çalışmalarla gözlemliyor.

Yabancı Dil Öğrenme Merkezi'nde verilen Havacılık İngilizcesi eğitimlerinde ise pilot adayları, telsiz simülasyon yazılımları kullanarak kule-pilot haberleşmesini uygulamalı şekilde gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerle öğrencilerin uluslararası havacılık terminolojisine hakim olmaları ve operasyonel iletişim becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Hava Harp Okulu'nda yürütülen akademik program, öğrencilerin mühendislik, havacılık ve askeri alanlarda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlarken, teorik eğitimin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesine özel önem veriliyor.

"Bu okul benim için bir yuva"

Elektronik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şeyda Nur Arslan, Hava Harp Okulu'nda eğitim almanın uzun yıllardır en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Subaylık ve özellikle savaş pilotluğunu büyük bir onur olarak gördüğünü ifade eden Arslan, eğitim sürecinin başında bazı tereddütler yaşadığını ancak öğretmenleri ve eğitmenlerinin desteğiyle bu süreci başarıyla aştığını söyledi.

Okulda akademik eğitimin yanında sportif ve sosyal faaliyetlerin de yoğun şekilde sürdürüldüğünü aktaran Arslan, İngilizce Münazara Branşı Başkanlığı görevini yürüttüğünü, farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklere katılarak hem yabancı dilini hem de liderlik becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Aldıkları eğitimin birçok üniversiteyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğunu belirten Arslan, mühendislik derslerinin yanı sıra askeri bilimler, tarih ve sosyal gelişim alanlarında da kapsamlı eğitim aldıklarını dile getirdi.

Okulun kendisinde güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyleyen Arslan, burayı gerçekten isteyen herkes için Hava Harp Okulu'nun büyük bir aile ortamı sunduğunu ifade ederek aday öğrencilere cesaretle hedeflerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.