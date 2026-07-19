Hava harbinde kartlar yeniden dağıtılıyor: Türk ve İtalyan devlerinden geleceğin muharebe hamlesi

Global savunma ve havacılık sektörünün lider aktörlerinden Baykar ile Leonardo, insanlı ve insansız savaş jetlerinin birlikte operasyon icra etmesine yönelik projelerinde bir üst faza adım atıyor. İki dev üretici, insanlı-insansız hava araçlarının müşterek görev kabiliyetini geliştirmek amacıyla sürdürdükten sonra geldikleri mevcut noktayı uluslararası kamuoyuna ilan edecek.
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Baykar ve Leonardo, havacılık dünyasının gözünün çevrildiği Farnborough Airshow’da gövde gösterisine hazırlanıyor.Kaynak: AA
Baykar ve Leonardo, yarın İngiltere’de başlayacak dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Airshow'da önemli bir faaliyete imza atacak.
İki şirket, fuar kapsamında yarın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantının gündemi, iki ortağın Türkiye'de M-346 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını kullanarak yürüttüğü "insanlı-insansız takım çalışması" denemeleri olacak. Baykar ve Leonardo, testlerin bir sonraki aşamasına geçerken elde edilen kritik sonuçları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetleri katılımcılarla paylaşacak.
Bunların yanı sıra, organizasyonda insansız hava aracı Bayraktar TB3 de boy gösterecek. Kısa pistlere sahip platformlara iniş ve kalkış yapabilme yeteneğiyle dikkat çeken Bayraktar TB3, Baykar ve Leonardo ortaklığıyla hayata geçirilen LBA Systems üzerinden Avrupa pazarına giriş stratejisinin en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bayraktar TB3'ün fuarda görücüye çıkması, iki şirketin insansız hava sistemleri alanındaki işbirliğinin sadece deneysel çalışmalarla sınırlı kalmadığını, somut ve üretime yakın platformlarla da desteklendiğini gözler önüne serecek.
Her iki firmanın bu etkinlikler adına dünyanın en prestijli havacılık organizasyonlarından birini tercih etmesi, uluslararası savunma sektörü ve NATO müttefiklerine yönelik stratejik bir ileti niteliği taşıyor. Avrupa'nın insansız hava araçları ile insanlı-insansız koordinasyon yeteneklerini süratle artırma hedeflerinin kritik bir ayağı olarak değerlendirilen bu işbirliği, Farnborough'da gerçekleştirilecek açıklamayla hem endüstri aktörlerine hem de muhtemel alıcılara ulaşılan somut başarıları birinci elden ulaştırma fırsatı yakalayacak.
Yetenekler daha gelişmiş platformlar için birleşiyor
Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık, Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla başladı. Haziran 2025'te Paris Airshow'da resmi ortak girişim sözleşmesi imzalandı. LBA Systems ortak girişimi, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteklenmesini amaçlıyor ve İtalya merkezli olarak eşit ortaklıkla faaliyet gösteriyor.
Söz konusu işbirliğinin, insansız havacılık teknolojilerinin geleceğine yön verecek inovasyonlara öncülük etmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda Baykar, gelişmiş insansız platformların dizayn ve Ar-Ge süreçlerine yoğunlaşırken; Leonardo ise modern elektronik sistemler ile faydalı yüklerin tedarikini üstleniyor, insanlı-insansız müşterek harekat ve sürü yeteneklerini uygulamaya geçiriyor ve test/sertifikasyon operasyonlarında rol alıyor.