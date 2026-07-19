Hava harbinde kartlar yeniden dağıtılıyor: Türk ve İtalyan devlerinden geleceğin muharebe hamlesi

Her iki firmanın bu etkinlikler adına dünyanın en prestijli havacılık organizasyonlarından birini tercih etmesi, uluslararası savunma sektörü ve NATO müttefiklerine yönelik stratejik bir ileti niteliği taşıyor. Avrupa'nın insansız hava araçları ile insanlı-insansız koordinasyon yeteneklerini süratle artırma hedeflerinin kritik bir ayağı olarak değerlendirilen bu işbirliği, Farnborough'da gerçekleştirilecek açıklamayla hem endüstri aktörlerine hem de muhtemel alıcılara ulaşılan somut başarıları birinci elden ulaştırma fırsatı yakalayacak.