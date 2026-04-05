Bizim bir ANDIMIZ vardı, kaldırılmıştı.

Meğer onunla birlikte ne de çok hasletimiz ortadan kaldırılmıştı.

*

Eğitimci Halil İbrahim Kökçü Hoca’m ANDIMIZ’I, Mart, 2025’te çıkardığı ‘Bal damlaları’ eserinde “Bir milletin kararlılığı ve geleceğe mesajı” olarak belirtmiş,.

“ANDIMIZ, yalnızca bir metin değil, bir milletin karakterini, ahlâkını ve idealini anlatan bir manifestodur.” demiş.

“Türk milletinin sahip olduğu değerlere, vatan sevgisine, dürüstlüğe, çalışkanlığa ve ilerlemeye adanmış bir yemindir.” diyerek, ‘ANDIMIZ’IN her satırını tek tek açıklamış.

*

“TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM!”

Ne demekmiş bu?

“Bireyin kimliğine sahip çıkmak, doğruluk ve dürüstlüğü temel ilke edinmek, çok çalışarak üretmek, toplumun yükselmesi ise ahlâklı ve çalışkan olmaya bağlı olarak erdemli bir yaşamın temellerini atmaktır” diye hatırlatmış.

*

“KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK, BÜYÜKLERİMİ SAYMAK!”

“Bir toplumun birlikteliğinin sevgi ve saygıya bağlı olduğunu, küçüklere sahip çıkılırken, büyüklerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın temel şart.” olduğuna dikkat çekmiş.

*

“YURDUMU VE MİLLETİMİ, ÖZÜMDEN ÇOK SEVMEKTİR!”

“Vatan sevgisi, bir insanın en önemli değerlerinden” gösterilerek, “Gerçek vatanseverlik; vatana sadece duygusal bir bağlılıkla değil, onun gelişmesi, yüceltilmesi ve ülkenin refahı için özverili çalışmakla mümkün olur.” diye aktarmış.

*

“ÜLKÜM; YÜKSELMEK İLERİ GİTMEKTİR!”

“Türk milletinin geçmişten bugüne sahip olduğu ilerici, çağdaş düşünce yapısıyla toplum olarak ilerlemek, gelişmek ve yükselmek temel amaç olmalı. Çağın gereksinimlerine ayak uydurarak, bilimde, sanatta, ekonomide ve her alanda ilerleme gösterilmelidir.” demiş.

*

“EY BÜYÜK ATATÜRK! AÇTIĞIN YOLDA, GÖSTERDİĞİN HEDEFE DURMADAN YÜRÜYECEĞİME ANT İÇERİM!” derken, "Atatürk’ün çizdiği çağdaş, bilim ve özgürlükçü yolu takip etme kararlılığını, aklın ve bilimin ışığında hareket eden bir millet olmanın önemini vurgular.” Diyerek, yüreğinin sesini yansıtmış.

*

“VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN!”

Bu cümleyle “Bireyin kendini milletine adanmışlığını ve toplumsal faydayı her şeyin önünde tutmasını, kişi çıkarından çok, toplumun çıkar ve refahı için yaşamayı, gerektiğinde fedakârlık yapmayı öğütler.” diyerek paylaşmış.

*

“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!” Geçmişten geleceğe bir ışık görevini üstlenmesi için bize miras bırakılmış ANDIMIZ, “Türk olmanın yalnızca bir kimlik olmadığını, aynı zamanda bir değerler bütünü olduğunu ifade eder. Nesiller boyu, milletin karakterini azmini ve ortak değerlerini hatırlattığını.” paylaşan Sayın Kökçü, ‘Türk’ denildiğinde neyin ifade edildiğini de netleştirmiş.

*

İyi de millî ve manevî duyguları her daim canlı tutan, 1933-2013 yılları arasında ilköğretim okullarında her sabah öğrencilere bir törenle okutulan andımızın her bir satırında ‘Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefte yürüme kararlığını’ evlatlarımıza hatırlatan ANDIMIZ, kimi ne kadar rahatsız etmiş olabilirdi ki kaldırıldı?

*

Sonra ne oldu?

Sonra olanlar oldu!

Sevgi-saygı unutuldu.

İlişkiler kayboldu.

Gelişim durdu, sonunda fakirleştirilmiş ve birbirine küskün bir millet ortaya çıktı.

Bunu başaranları tebrik(!) etmek lâzım!