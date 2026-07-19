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Avukat Afşin Hatipoğlu, Buğra Kavuncu'nun Şule Aydın'ın programına katılmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hatipoğlu, Kavuncu'nun İYİ Parti içinde hedef alınmasını eleştirerek, "Elinizde Buğra Kavuncu gibi yetişmiş, birinci sınıf bir Türk milliyetçisi var; adama neler söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"NEYİNE SAHİP ÇIKMAMIŞ?"

Hatipoğlu, Buğra Kavuncu'ya yönelik "Meral Akşener'e sahip çıkmadı" eleştirilerine de tepki gösterdi.

Paylaşımında, Meral Akşener'i hedef alarak "Neyine sahip çıkmamış? Tüm siyasi varlığını ve mücadelesini Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran Meral Akşener, emekli olur olmaz Saray'a koşunca Buğra Kavuncu'nun bunu alkışlaması mı bekleniyordu?" ifadelerine yer verdi.

"MERAL AKŞENER İYİ PARTİ İÇİN SİYASİ MALİYETTİR"

Hatipoğlu açıklamasında, Meral Akşener'in İYİ Parti açısından siyasi bir maliyet oluşturduğunu söyleyerek, "İYİ Parti müstakil bir siyaset yürütecekse, Meral Akşener'in yaptığı hataları sahiplenmek ya da savunmak zorunda değildir." değerlendirmesini yaptı.

Açıklama, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti içindeki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.