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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli milli judocu Haticenur Göktaş, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 10 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Haticenur Göktaş, 78 kilogram kategorisinde Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı milli sporcu, bireysel kategoride elde ettiği derecenin ardından takım müsabakalarında da kürsüye çıkmayı başardı. Altı ülkenin mücadele ettiği takım karşılaşmalarında Haticenur Göktaş'ın da kadrosunda yer aldığı Türkiye Kadın Judo Milli Takımı, şampiyonayı Balkan üçüncüsü tamamlayarak bir bronz madalya daha kazandı.

Böylece Haticenur Göktaş, hem bireysel hem de takım kategorilerinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ve Bilecik'e çifte gurur yaşattı.

Bilecik Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir başarılı milli sporcu Haticenur Göktaş ile antrenörü Serkan Can’ı tebrik ederek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.