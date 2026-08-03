Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecikli milli judocu Haticenur Göktaş, Arnavutluk'ta düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda, Bilecik'i ve Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'ni temsil eden Haticenur Göktaş, ay-yıldızlı formayla tatamiye çıkmaya hazırlanıyor.
Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda 78 kilogram kategorisinde elde ettiği beşincilik derecesiyle A Milli Judo Takımı'na davet edilen başarılı sporcu, Balkan Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.