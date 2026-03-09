

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat'ta yasak aşk yaşadığı sevgilisi tarafından başı ezilerek öldürülen Hatice Yalman davası sonuçlandı.

Sanık M.K.: Kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; tutukluluk hali devam ediyor.

Eşi, sanık M.K.: Delilleri gizleme suçundan 6 ay hapis cezası, ceza daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile değiştirildi.

Diğer sanıklar: Beraat etti.

Kararın ardından Hatice Yalman’ın avukatı Selinay Arslan, “Mahkemenin verdiği hüküm, delillerin titizlikle incelenmesi sonucunda oluştu. Adil bir yargılama yürütüldü ve müvekkilimizin hakları korundu” dedi.

Hatice Yalman’ın ablası Zehra Çekmenoğlu, diğer sanıkların serbest bırakılmasına itiraz ettiğini belirtti. Arslan ayrıca, benzer olayların önlenmesi ve adaletin sağlanması için toplumsal bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.