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Kaynak: AA

İspanya'nın Gran Canaria Adası'nda düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli judocular önemli bir başarıya imza attı.

ALTIN MADALYA HATİCE TUANA BALCI'DAN

Kadınlar +70 kilo finalinde Ukraynalı Yana Dovhun ile karşılaşan Hatice Tuana Balcı, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

MADALYA SAYISI DÖRDE ÇIKTI

Şampiyonada Yağmur Yılmaztürk kadınlar 44 kiloda, Ramazan Aykut Gür ise erkekler 60 kiloda gümüş madalya kazandı. Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Elçin Karakazan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

TAKIM MÜSABAKALARIYLA SONA ERECEK

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek takım karşılaşmalarının ardından tamamlanacak.