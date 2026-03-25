Hatice Özkan, para masa tenisinde elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Spora başladıktan kısa süre sonra Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazanan sporcu, yeteneğini milli takım düzeyine taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 9 ay önce Hamza Çalışkan’ın yönlendirmesiyle masa tenisine adım atan 29 yaşındaki Özkan, kısa sürede performansını yükselterek önemli bir gelişim gösterdi.

Gündüz işine devam eden sporcu, akşam saatlerinde antrenmanlara katılarak diğer sporcularla arasındaki farkı kapatmaya çalıştı. Yoğun tempoda çalışan Özkan, antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü.

Özkan, Ankara’da 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Paralimpik Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda çift kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Karatay Belediyespor sporcusu olan Hatice Özkan, masa tenisine başlama sürecinin kendisini denemek ve potansiyelini görmek amacı taşıdığını ifade etti.

Antrenman sürecinde yeteneğini keşfettiğini belirten sporcu, teknik ekibin de bu yöndeki değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yoğun tempoya rağmen antrenmanlarını aksatmadığını dile getiren Özkan, geç yaşta başlamasının kendisi için ekstra bir motivasyon oluşturduğunu ifade etti.

Ankara’daki şampiyonanın kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu belirten Özkan, karşılaştığı rakipler karşısında öğrendiklerini uygulamaya odaklandığını kaydetti.

Elde ettiği bronz madalyanın kendisine büyük bir motivasyon sağladığını vurgulayan sporcu, çalışmalarını daha disiplinli şekilde sürdürme kararı aldığını ve hedefinin milli takıma yükselerek Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek olduğunu dile getirdi.

Çocukluk dönemine ilişkin yaşadığı zorluklara da değinen Özkan, eğitim hayatına başladığı dönemde tekerlekli sandalyesinin bulunmadığını, ailesinin desteğiyle okula gidip geldiğini ifade etti. Daha sonra sahip olduğu tekerlekli sandalyeyle yaşadığı mutluluğun, spor yapmaya başladığında yeniden ortaya çıktığını belirten Özkan, bu süreçte kendisine destek veren ailesine, antrenörlerine ve kulübüne teşekkür etti.