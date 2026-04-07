Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, YouTube kanalında gerçekleştirdiği son yayında, küresel piyasaların ve altın yatırımcısının nefesini tutarak beklediği kritik sürece dair çarpıcı analizlerde bulundu. ABD ve İran savaş gerilimi ekonomik piyasayı odaklamayı devam ediyor.

KOLÇAK'TAN 'ÇARŞAMBA' UYARISI

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Nisan tarihine kadar İran ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda yaptığı "cehennem" çıkışı piyasaların odağı haline geldi.

Bu sözleri hatırlatan ünlü ekonomist Hatice Kolçak, bu tehditlerin piyasalarda "fırtına öncesi sessizliğe" neden olduğunu ifade etti. Yatırımcıların şu anda büyük bir belirsizlik karşısında "bekle-gör" moduna geçtiğini belirten Kolçak, çarşamba günü akşamına kadar yaşanacak gelişmelerin piyasalar için bir kırılma noktası olacağını vurguladı.

'KISA VADELİ KAZANÇ PEŞİNDE KOŞMAYIN'

Altın ve gümüş piyasalarındaki geri çekilmeleri bir çöküşten ziyade "limana çekilme çabası" olarak nitelendiren Kolçak, ons altın tarafındaki baskının sürdüğüne dikkat çekti. Mevcut seviyelerin 4 bin 678 dolar civarında seyrettiğini kaydeden ünlü ekonomist, yatırımcılar için kritik eşiği 4 bin 800 dolar olarak Kolçak, belirledi.

Kolçak, bu seviyenin üzerine çıkılmadığı sürece aşağı yönlü baskının devam edeceğini ancak ana dinamiklerin orta ve uzun vadede hala altın lehine olduğunu hatırlattı. Özellikle küçük yatırımcıyı piyasadaki manipülasyonlara ve büyük robotik işlemlere karşı uyaran Hatice Kolçak, kısa vadeli kazanç peşinde koşanların "silkelenebileceği" bir döneme girildiğinin altını çizdi.

KOLÇAK'TAN KRİTİK TAVSİYE

Elindeki varlığı panikle satanların kaybetmeye mahkum olduğunu savunan Kolçak, stratejik davrananların bu süreci bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Kolçak, "Kısa vadede para kazanmak için gelip altın veya gümüş almayın, bu ortamda size yedirmezler; ancak psikolojisini yönetip oyunda kalanlar günün sonunda kazanan taraf olacaktır" sözleriyle yatırımcıyı itidalli davranmaya çağırdı.

