Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş önemli bir başarıya imza attı.

Asics Arena'da yapılan kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde İngiliz Ruby White ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmadı.

İkinci ve üçüncü raundlarda üstünlüğü ele geçiren milli boksör, karşılaşmayı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi ve en az bronz madalyayı garantiledi.

İLK BÜYÜKLER AVRUPA MADALYASI

Kariyerinde ilk kez 51 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Akbaş, aldığı galibiyetle büyükler kategorisindeki ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını da garantilemiş oldu.

Olimpiyatlarda bir gümüş, dünya şampiyonalarında ise bir altın ve bir gümüş madalyası bulunan Akbaş, 19 yaşındaki Ruby White'a kariyerinin 60'ıncı karşılaşmasında ikinci yenilgisini yaşattı.

“BRONZ YETERLİ DEĞİL, ALTIN İSTİYORUZ”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası için uzun süredir hazırlandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biraz baskı ve heyecanım vardı. Bir buçuk yılı aşkın süredir Esra ablam, babam, Onur abim ve Seyfullah hocamla bu şampiyona için çalışıyoruz.

Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var ancak büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz.”

RAKİBİ NATALIA KUCZEWSKA

Final için ringe çıkacak Hatice Akbaş'ın yarı finaldeki rakibi de belli oldu. Milli boksör, yarın Polonyalı Natalia Kuczewska ile karşı karşıya gelecek.