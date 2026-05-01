TFF 1. Lig’de sezonun 38. ve son hafta maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Vanspor FK ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1’lik skorla kazandı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Hatayspor’un gollerini 65. dakikada Ünal Durmuşhan, 73. dakikada Yunus Azrak ve 86. dakikada Ensar Arslan kaydetti. Vanspor FK’nın tek golü ise 90+3. dakikada Hostikka’dan geldi.
Bu sonuçla Hatayspor sezonu 14 puanla tamamlarken, Vanspor FK ise 49 puanla ligi noktaladı.