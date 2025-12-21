TFF 1. Lig 18. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Serikspor karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Hatayspor'un golünü 4. dakikada Baran Sarka atarken, Serikspor'un tek sayısı ise 36'da Şeref Özcan'dan geldi. Bu sonucun ardından Serikspor, puanını 26'ya, Hatayspor ise 6'ya yükseltti.