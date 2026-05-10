Dörtyol Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu’nda proje tasarımı ve uygulamaları dersi için oluşturulan özel sınıf, tarım alanına dönüştürüldü.

Öğretmenlerinden topraksız tarım yöntemlerini öğrenen öğrenciler, birlikte çalışarak marul ve çilek üretimi yaptı.

Yetiştirdikleri ilk ürünleri toplayan öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Okul Müdürü Doğan Peker, uygulanan eğitimin öğrenciler ve veliler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin üretim sürecinde yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Peker, çocuklara ekip çalışması, girişimcilik, araştırma, gözlem ve ölçüm süreçlerini uygulamalı olarak göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Projede görev alan matematik öğretmeni Ferda Balcı ise topraksız tarım yönteminin geleneksel üretime göre yüzde 70’e varan su tasarrufu sağladığını dile getirdi. Balcı, uygun şartlar oluşturulduğunda yıl boyunca ürün alınabildiğini kaydetti.

Öğrencilerin marul ve çilek hasadının ardından projeye ilgisinin arttığını anlatan Balcı, ilerleyen süreçte salatalık ve domates üretmeyi planladıklarını söyledi.

Projede yer alan 11 yaşındaki Eymen Koca ise çalışmayı dikkat çekici bulduğunu belirterek, gelecekte mühendis olup topraksız tarım alanında çalışmalar yapmak istediğini ifade etti.