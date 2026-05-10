Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin (HBB), destekleriyle Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 2-5 Mayıs tarihlerinde Samandağ’da düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası U16 ve U18 kategorileri büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye’nin 7 farklı şehrinden gelen sporcular, Samandağ’ın güçlü dalgalarında mücadele etti. Deprem sonrası denizle yeniden bağ kurmaları amacıyla desteklenen Hataylı gençler ise şampiyonaya damga vurdu. Hatay Sörf Merkezi sporcuları toplam 14 madalya kazanırken, U16 ve U18 kategorilerindeki tüm şampiyonlukları elde etti.

Şampiyonada başarılı olan 6 Hataylı sporcu, Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takıma seçildi. Milli sporcuların yarısının kız sporculardan oluşması da dikkat çekti. Organizasyon, Türkiye sörf tarihinin en etkileyici yarışlarından biri olarak değerlendirildi.

U18 Longboard Erkek kategorisinde Kenan Doğru birinci, Semir Köse ikinci oldu. U16 Longboard Erkek kategorisinde Ali Köse şampiyon olurken, Semir Köse ikinci sırayı aldı. U16 Longboard Kadın kategorisinde Nisa Köse üçüncülük elde etti.

U18 Longboard Kadın kategorisinde Nisa Köse ikinci, Canan Duru Düzce ise üçüncü oldu. U16 Shortboard Erkek kategorisinde Semir Köse birincilik kazandı. U18 Shortboard Kadın kategorisinde Canan Duru Düzce ikinci, Yağmur Girişken üçüncü olurken, U18 Shortboard Erkek kategorisinde Kenan Doğru şampiyon, Semir Köse ise üçüncü oldu. U16 Shortboard Kadın kategorisinde ise Canan Duru Düzce ikinci sırada yer aldı.