Mehmet Burğaç / Yeniçağ / Hatay Defne

Elektrik Mühendisleri Odası'nın (EMO) raporlarına göre, Antakya, Defne, Samandağ, Harbiye ve çevre ilçelerde kesintiler 48 ila 72 saate kadar uzanıyor.

Kar yağışı ve soğuk hava gibi sıradan koşullar, yetersiz altyapıyı çökertiyor ve günlük hayatı felç ediyor.

31 Aralık 2025'ten bu yana yaşanan kesintilerden etkilenen abone sayısı binleri bulurken, üçüncü günde hala elektrik alamayan bölgeler var.

EMO'nun deprem sonrası nüfus artışı ve enerji talebi uyarıları neden dikkate alınmadı

Bakanlık, dağıtım şebekesindeki yatırım ve bakım eksikliklerini denetledi mi?

Saha ekiplerinin yetersizliği ise ayrı bir skandal: Şirket yetkilileri "yeterliyiz" dese de, teknik personel ve araç eksikliği bariz.

Özelleştirme sonrası personel politikaları denetleniyor mu?

Hatay için deprem ve iklim değişikliğine dayanıklı yeni bir şebeke planı var mı?

Eğer varsa, takvimi ne?

Kesintiler nedeniyle cihazları zarar gören, sağlık sorunları yaşayan vatandaşların tazmini için adım atılacak mı?

Ve en önemlisi, şirketin yetersiz bilgilendirmesi karşısında, şeffaf ve saatlik güncellemeler zorunlu kılınacak mı?

Hatay halkı, bu soruların cevaplarını bekliyor. karanlıkta değil, aydınlıkta yaşamak hakkı!

Hükümetten acil müdahale talep ediyoruz!