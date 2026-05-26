Hatay'ı şimdi de sel vurdu: Depremzedeler barınma ve yaşam krizinde

Hatay’da üç gün önce meydana gelen ve Samandağ, Defne ile Antakya ilçelerinde yıkıma yol açan sel felaketinin ardından yaralar henüz sarılamadı. Beş kişinin yaşamını yitirdiği afette; çok sayıda ev, iş yeri ve tarla su altında kaldı. Afetzedeler, evlerinin ve eşyalarının tamamen kullanılmaz hale geldiğini belirterek, yetkililerden destek bekliyor.

“SUYUN İÇİNDE UYANDIK, DAMA ÇIKTIK”

Evindeki tüm eşyaları çamur ve su altında kalan Emel Karaçay, evinde kullanılacak hiçbir eşyasının kalmadığını, yetkililerin “ilgileneceğiz” deyip, dönüş yapmadığını belirterek, kaderlerine terk edildiklerini kaydetti. Emel Karaçay da şiddetli yağmurlarda Asi nehrinin yükseldiğini ama hiçbir zaman bu şekilde bir afet olmadığına dikkat çekerek, sele maruz kaldıkları geceyi şu sözlerle anlattı: