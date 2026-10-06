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Kaynak: DHA

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. İlçenin yüksek rakımlı Kozaklı Mahallesi'nde yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine büyük zarar verdi. Sağanak yolların göle dönmesine neden olurken narenciye bahçelerinin yanı sıra maydanoz, dereotu ekili alanların sular altında kaldığı görüldü.

METEOROLOJİ TARAFINDAN UYARI YAPILDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, özellikle Erzin, Dörtyol, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.