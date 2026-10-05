Kaynak: Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan rehabilitasyon merkezi ve barınağa ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Kara, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; barınağın fiziki koşullarından hayvanların nakil ve sağlık süreçlerine, veteriner hekim sayısından kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarına kadar 10 soru yöneltti.

Kara, barınakta hayvanların yağış, soğuk ve sıcak hava koşullarından korunmasına yönelik yeterli yalıtım ve çatının bulunmadığı, hijyen koşullarının uygun olmadığı ve köpeklerin inşaatlarda kullanılan el arabalarıyla taşındığı yönündeki iddialara dikkat çekti. Sokak hayvanlarının farklı ilçelerden toplandığı sırada istif halinde taşındığı ve sağlık sorunu bulunan hayvanların gerekli tedaviyi alamadığına ilişkin iddiaların da araştırılmasını istedi.

'KAÇ VETERİNER HEKİM ÇALIŞIYOR?'

Önergede, barınağın hizmet vermeye uygun olup olmadığı ve kapasitesinin denetlenip denetlenmediği sorulurken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı da gündeme getirildi. Kara ayrıca barınakta görev yapan veteriner hekim sayısının, hayvanların sağlık kontrolleri için alınan önlemlerin ve 2026 yılında ilçelere göre toplanan sokak hayvanlarının sayı ve türlerinin açıklanmasını talep etti.

Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların durumunu da soran Kara, Hatay’da yeni barınak ve rehabilitasyon merkezlerinin yapılıp yapılmayacağını, yaralı sokak hayvanları için 7/24 hizmet veren bir çağrı sisteminin bulunup bulunmadığını ve belediyenin 15 ilçeye hizmet verebilecek kapasitede hayvan nakil aracına sahip olup olmadığını Bakan Yumaklı’ya yöneltti.

TOPLANAN HAYVANLARIN KAÇI SAHİPLENDİRİLDİ ?

Kara'nın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlamasını istediği sorular şöyle:



1 – Hatay Büyükşehir Belediyesinin inşa etmiş olduğu barınak hizmete uygun hale getirilmiş midir? Getirilmediyse hayvanların toplanıp bu merkeze getirilmesinin gerekçesi nedir?



2 – Sokak hayvanlarının toplanması süreci nasıl yürütülmektedir? Bunun için belediye tarafından kaç araç ve personel tahsis edilmiştir?



3 – Barınağın kapasitesi, hayvanların barındırılması için uygun alanların sayısı ve büyüklüğü denetlenmiş midir? Eğer bir uygunsuzluk tespit edilmişse, bunun giderilmesi için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?



4 – Barınakta kaç veteriner hekim görev yapmaktadır? Toplanan hayvanların sağlık kontrolünden geçirilmesi için hangi önlemler alınmıştır?



5 – 2026 yılı içinde toplanan sokak hayvanlarının türleri ve ilçelere göre dağılımı nedir? İlçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunda yaptıkları çalışmalar (aşılama, kısırlaştırma vb.) var mıdır? Varsa denetlenmekte midir?



6 – Barınakta, ekim ayı itibarıyla, kaç sokak hayvanı bulunmaktadır? Bu hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, sahiplendirilmesi için bir plan hazırlanmış mıdır? Toplanan sokak hayvanlarının kaçı sahiplendirilmiştir?



7- Barınakta, ekim ayı itibarıyla, kaç sokak hayvanı bulunmaktadır? Bunların kaçı kısırlaştırılmış,halen hangi çalışmalar yapılmaktadır?



8- Hatay’da yeni barınakların ve rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi planlanmakta mıdır?



9- Hatay’da trafik kazası gibi sebeplerden dolayı yaralanan sokak hayvanlarına ilk yardım hizmeti verecek, 7/24 çalışan bir çağrı sistemi var mıdır?



10 – Belediye envanterinde hayvan nakil aracı var mıdır? Varsa 15 ilçeye hizmet verebilecek kapasitede midir?