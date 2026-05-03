Hatay’da zeytinlik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesine bağlı Deliçay mevkiisinde bulunan zeytinlik bahçede meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangında zeytinlik alanda bulunan bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.