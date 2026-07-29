Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde meydana gelen olayda, bahçedeki mazgaldan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İTFAİYE EKİPLERİ KEDİYİ KURTARDI!
Yapılan ihbar üzerine adrese Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kanalizasyona düştüğü belirlenen kedi için çalışma başlatan ekipler, mazgal kapağını açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.