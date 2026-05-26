Olay, Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücü, selektör yaparak sollamak isteyen başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından otomobilin önü kesildi.

Hatay’da yol verme tartışması sopalı saldırıya dönüştü: Aile son anda kurtuldu - Resim : 1

Araçtan inen 3 kişi, ellerindeki sopalarla sürücünün aracına yönelerek kapıyı açmaya çalıştı. Saldırıyı fark eden sürücü ise hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

Hatay’da yol verme tartışması sopalı saldırıya dönüştü: Aile son anda kurtuldu - Resim : 2

Yaşanan saldırıda aracın camı kırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar araç kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 kişinin öldürüldüğü yol verme kavgasının görüntüsü ortaya çıktı3 kişinin öldürüldüğü yol verme kavgasının görüntüsü ortaya çıktıGündem