Olay, Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücü, selektör yaparak sollamak isteyen başka bir sürücüyle yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından otomobilin önü kesildi.
Araçtan inen 3 kişi, ellerindeki sopalarla sürücünün aracına yönelerek kapıyı açmaya çalıştı. Saldırıyı fark eden sürücü ise hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.
Yaşanan saldırıda aracın camı kırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar araç kamerasına yansırken, saldırıya uğrayan aile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.