Hatay’da yiyecek arayışındaki yaban domuzları bu kez Samandağ ilçesi merkezinde görüldü.
SOKAK ARALARINDA DOMUZ SÜRÜSÜ
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana geldi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzu sürüsü, beslenmek amacıyla mahallenin içine kadar girdi.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ
Sokak ortasında sürü halinde ilerleyen domuzları gören mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. Çevredekiler, yerleşim yerinde rahat tavırlarla dolaşan yaban domuzu sürüsünü cep telefonu kameralarını kullanarak anbean kayıt altına aldı.
Aç kalan yaban domuzları, mahalledeki sokaklarda bir süre yiyecek aradıktan sonra ara sokaklara doğru ilerleyerek izlerini kaybettirdi.