Kaynak: İHA

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yılanların yerleşim yerlerinde görülme sıklığı arttı. Hatay genelinde ev ve bahçelerinde yılanla karşılaşan bölge sakinleri, durumu zaman kaybetmeden itfaiyeye bildiriyor.

Bu kapsamda Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına sızan iki yılan için itfaiye ekipleri harekete geçti. Dörtyol'da bir ağa takılan yılan, ekiplerin hassas ve dikkatli çalışması sayesinde zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan her iki yılan da sağlık durumları kontrol edildikten sonra insan yaşamından uzak, doğal habitatlarına geri bırakıldı.