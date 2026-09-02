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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



​Hatay’da 2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla düzenlenen açılış programı, kent protokolünü ve hukuk camiasını bir araya getirdi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından program, akşam saatlerinde Defne ilçesindeki Symphony Kır Bahçesi’nde düzenlenen görkemli resepsiyonla devam etti.

​Sabah saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na Hatay Barosu ve adliye temsilcilerinin çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, akşam Defne’deki resepsiyonda sıcak ve samimi bir atmosfere dönüştü.

Hatay’ın ihya ve inşa sürecinde adaletin ve kurumsal dayanışmanın teminat olduğu mesajının öne çıktığı geceye, kent idaresi ve yargı teşkilatı eksiksiz katılım sağladı.

​YARGI PROTOKOLÜ VE TAM KADRO KATILIM

​Defne’deki organizasyona Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Hatay Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, Hatay Barosu Başkanı Av. Hatay Tut ve Hatay 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ergun Coduroğlu ev sahipliği yaptı. Resepsiyonda başsavcı vekilleri, ağır ceza mahkemesi başkanları, hâkimler, savcılar, Baro yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda avukat yer aldı. Ayrıca kentin mülki idare amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de hukukçuları bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

​"BAĞIMSIZ YARGI VE ÖZGÜR SAVUNMANIN YANINDAYIZ"

​Resepsiyonda davetlilere hitap eden Hatay Barosu Başkanı Av. Hatay Tut, savunma makamının ve hukukun üstünlüğünün altını çizdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

​"Kimden geldiğine ve kime yöneldiğine bakmaksızın her türlü hukuka aykırılığın karşısında duracağız. Temel hak ve özgürlüklerin, bağımsız yargının ve özgür savunmanın teminatı olmaya devam edeceğiz."

​ADALETİN HIZLI VE ETKİN TECELLİSİ VURGULANDI

​Kürsüye gelen Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş ise yaptıkları selamlama konuşmalarında, yeni adli dönemin Hatay ve tüm ülke için hayırlı olması dileklerini paylaştı. Konuşmalarda, deprem sonrası süreçte adalet hizmetlerinin tarafsız, hızlı, etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulanırken, Hatay’daki adli kurumlar, idari birimler ve Baro arasındaki güçlü dayanışmanın kentin toparlanma sürecine sağladığı katkıya dikkat çekildi.

​Yeni adli yılın ilk gününde mesleki dayanışmayı pekiştiren organizasyon, yapılan dilek ve temennilerin ardından samimi sohbetlerle sona erdi.