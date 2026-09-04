Kaynak: İHA

Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Üçgedik Mahallesi'nde yasadışı avcılık yapan bir kişiyi tespit ederek yakaladı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen yasal işlemler sonucunda şahsa; "Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması", "Avlanma süresi dışında avlanma", "Avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanma", "Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik ve pompalı yivsiz av tüfekleriyle avlanma" maddelerinden toplam 26 bin 278 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Denetimler sırasında telef edilen 5 ve yaralı kurtarılan 2 olmak üzere toplam 7 arı şahini için ekosisteme verdiği zarar göz önünde bulundurularak 1 milyon 330 bin Türk Lirası tutarında tazminat raporu tanzim edildi. Operasyonda suç aleti olarak kullanılan yarı otomatik av tüfeğine ise yetkililer tarafından el konuldu.