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Kaynak: DHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 1 Temmuz'da 4 adrese operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo 900 gram esrar, 125 gram sentetik kannabinoid, 56 adet sentetik ecza, 2 kök kenevir ele geçirirken M.Y., Z.K., İ.A., H.S.S. Z.O. ve H.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.Y., Z.K., İ.A. ve H.S.S. tutuklandı, Z.O. yurt dışına çıkış yasağıyla, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.