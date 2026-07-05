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Kaynak: DHA / İHA

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi.

M.E.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü.

Hurdaya dönen otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bestami Keleş ve Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. Otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.