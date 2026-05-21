İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından yaşanan su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, aniden yükselen sel suları nedeniyle ilçe genelinde 20 vatandaş mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliye edilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde hızlıca bir kurtarma koridoru oluşturuldu.

Bölgedeki su seviyesinin yüksekliği sebebiyle yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-10) sahada görevlendirildi. Mahsur kalan 20 kişiyi bulundukları yerlerden güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı..