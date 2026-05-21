Hatay’da seyir halindeki bir pikapta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Büyükçat Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen pikabın motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Motor kısmından başlayan yangın sonrası pikapta ağır hasar oluştuğu ve aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.