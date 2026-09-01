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Kaynak: İHA

Olay, Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında otomobilde bulunan ya da çevredeki kişiler arasında can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Ekipler, söndürme işleminin tamamlanmasının ardından araç ve çevresinde soğutma çalışması yaptı.