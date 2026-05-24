Olay, Payas - Dörtyol otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.