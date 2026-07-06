Kaynak: Haber Merkezi



Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

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Hatay, geleceğin teminatı olan çocukların güvenli ve sevgi dolu yuvalarda yetişmesi adına çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve KADEM Hatay Temsilciliği ortaklığında organize edilen "Koruyucu Aile Farkındalık Paneli", Antakya Kaymakamlığı 6 Şubat Depremi Şehitleri Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

​Toplumsal farkındalığı artırmak, kurumlar arası bağları güçlendirmek ve çocukların aile şefkatiyle büyümesine destek olmak amacıyla düzenlenen panele kamu temsilcileri, STK’lar, akademisyenler, koruyucu aileler ve çok sayıda duyarlı vatandaş katılım gösterdi.

​"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI GELİŞİMİ TOPLUMUN GELECEĞİDİR"

​Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hatay Vali Yardımcısı ve Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, koruyucu aile modelinin toplumsal dayanışma ve çocuk gelişimi açısından hayati bir rol oynadığına vurgu yaptı. HBB yetkilileri ise sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket ederek çocukların güvenli aile ortamlarında büyümelerini sağlayan projelere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

​UZMAN GÖZÜYLE KORUYUCU AİLE MODELİ

​Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tuğba Akkaya’nın moderatörlüğünde ilerleyen panelde, koruyucu ailelik sistemi tüm yönleriyle masaya yatırıldı:

​Dini ve Toplumsal Boyut: Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yalçın, koruyucu aile olmanın inanç ve toplumsal dayanışmadaki yerini anlattı.

​Süreç ve İşleyiş: Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Vekili Psikolog Ali Yoğun; başvuru şartları, sistemin işleyişi ve üstlenilen toplumsal sorumluluklar hakkında detaylı bir sunum yaptı.

​YAŞANMIŞ HİKÂYELER SALONDAKİLERİ DUYGULANDIRDI

​Panelin en dikkat çekici ve ilham verici anları ise yaşanmış tecrübelerin paylaşıldığı bölümdü. Koruyucu aile yanında büyüyerek bugün bir Psikolojik Danışman olan İrem Başak Bilgin, kendi hayat hikâyesinden kesitler sundu. Sevgi ve güvenle büyütülmenin bir çocuğun dünyasını nasıl değiştirebileceğini aktaran Bilgin, psikolojik gelişimde aile ortamının gücüne değindi.

​Ayrıca etkinlikte söz alan iki koruyucu aile de kendi deneyimlerini, paylaştıkları sevgiyi ve evlerini açma süreçlerini içtenlikle anlatarak bu kutsal adımı atmak isteyen vatandaşlara rehber oldu.

​HBB'den Kararlılık Mesajı:

"Çocuklarımızın huzurla büyümesi için koruyucu aile modelinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Paydaş kurumlarımızla birlikte farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

​Büyük ilgi gören panel, katkı sunan konuşmacılara plaket ve hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.