Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hatay’ın Hassa ilçesinde sepetli motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Hasan Keskin’in kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen sepetli motosiklet, Dedemli Mahallesi Çardak Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hasan Keskin’in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.