Hatay'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçların yollarda mahsur kaldığı görüldü. İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı. Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerine kadar devem eden yağış, Antakya ilçesinde sele dönüştü.

Selle birlikte göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı. Araçlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlatıldı.