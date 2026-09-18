Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Zaman zaman etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkilendi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hatay’da sağanak hayatı felç etti: Cadde ve yollar göle döndü
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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Hatay’da etkili olan sağanak, Dörtyol ve Payas ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Suyla kaplanan cadde ve yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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