Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, su borusu yüklü bir traktör römorkunun kavşakta devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Stadyum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönüş yapmakta olan ve üzerinde su boruları bulunan traktörün römorku, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Römorkun devrilmesiyle birlikte, üzerindeki su boruları ve römorkta yolculuk yapan 4 işçi araziye savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, devrilen römorkun çevresindeki yaralıları güvenli bölgeye taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası devrilen römork ve etrafa saçılan su boruları nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri, kazanın oluş şekline ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.