Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumlu ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde takip neticesinde 2 aracı durdurdu.
Yapılan kontroller sonrasında araçlardaki 8 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan araç sürücülerine kural ihlallerinden 205 bin TL cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten menedildi.