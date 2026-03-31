Hatay’ın Yayladağı ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Yayladağı ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki İbrahim Çapkın idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinlik alana uçtu. Hızla savrulan araç, bir zeytin ağacına sert bir şekilde çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan İbrahim Çapkın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak ağır yaralanan talihsiz sürücü, olay yerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çapkın’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.