Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın adresi bu kez Hatay! Antakya-İskenderun kara yolu Serinyol mevkisine giden M.A.'nın kullandığı otomobil, kavşakta E.A.E. yönetimindeki otomobille çarpışarak takla attı.

Takla atan otomobildeki A.I. ve Z.Ö. yaşamını yitirdi. Yaralanan M.A, E.E.R. ve K.R. ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan Türkiye genelinde 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplam 3 bin 481 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 460 bin 593 kişi yaralandı. Yetkililer sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.