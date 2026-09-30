İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arandı. Kontrolde, otomobilin motor kısmında gizlenmiş 522 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da otomobilin motorunda 522 gram uyuşturucu bulundu - Resim : 1

Öte yandan yaklaşık 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobilde piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirtilen 522 gram kokainin taşınması dikkat çekti.