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Kaynak: İHA

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arandı. Kontrolde, otomobilin motor kısmında gizlenmiş 522 gram kokain bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaklaşık 200 bin TL değerindeki eski model bir otomobilde piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirtilen 522 gram kokainin taşınması dikkat çekti.