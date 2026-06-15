Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



​Hatay Valiliği, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, düşen nem oranı ve şiddetli rüzgar beklentisi doğrultusunda orman yangınlarını önlemek amacıyla çok sert ve kapsamlı tedbirler içeren bir genelge yayımladı. Milli servetimiz olan ormanları korumak adına alınan kararlar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara yetkililer dışındaki tüm girişler 15 Haziran 2026 - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandı.



​İşte Hatay genelinde bugünden itibaren yürürlüğe giren ve harfiyen uygulanacak o hayati yasaklar ve önlemler:

​PİKNİK, MANGAL VE GİRİŞLER TAMAMEN YASAKLANDI



​Hatay sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara görevliler dışında girilmesi kesinlikle yasaktır.

​Orman çevresindeki ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver veya normal ateş yakmak tamamen engellenmiştir. Vatandaşlar sadece kendilerine tahsis edilen resmi mesire alanlarını, belirlenen kurallara ve ocaklara uymak şartıyla kullanabilecektir.

​ANIZ VE BAHÇE TEMİZLİĞİ ATEŞİNE GEÇİT YOK



​Orman içi, bitişiği veya ormanla hiçbir ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerde; anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla toplanan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması kesin bir dille yasaklanmıştır.

​HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONUNA SIKI DENETİM



​Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca orman kenarındaki tesislerde, çadırlı kamp alanlarında, düğün, nişan ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu gibi parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı tamamen durdurulmuştur.

​SANAYİ KURULUŞLARI VE ENERJİ HATLARINA SIKI TAKİP



​Ormanlık alanlara yakın bulunan sanayi tesisleri, yangın riskine karşı tüm önleyici tedbirleri eksiksiz alacaktır.

​TEDAŞ ve TEİAŞ gibi enerji dağıtım şirketleri, ormanlardan geçen enerji nakil hatlarının bakımlarını hızla yapacak, riskli durumlarda gerekirse enerji kesintisine gidecektir.

​Belediyeler, orman kenarındaki çöp toplama alanlarının etrafında koruma bandı oluşturacak ve dozer, kepçe gibi iş makinelerini olası bir acil durum için hazır kıta bekletecektir.



​KESİNTİSİZ DENETİM VE AĞIR CEZALAR KAPIDA



​Valilik ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, emniyet, jandarma ve orman kolluk kuvvetlerinden oluşan özel denetim ekipleri 7/24 sahada gözetim yapacaktır.

​ÖNEMLİ UYARI: Alınan bu hayati kararlara ve yasaklara uymayan, kuralları ihlal eden şahıs ve kurumlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca derhal adli ve idari cezai işlem başlatılacaktır. Yerel yönetimler ve kamu kaynakları, olası bir yangın durumunda tüm imkanlarıyla seferber edilecektir.