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Kaynak: İHA

Hatay’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili sırtlan, doğal yaşam alanında fotokapana yakalandı.

Hatay Tabiat Koruma Derneği, kent genelinde çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla 2016 yılından bu yana farklı noktalara fotokapanlar yerleştiriyor. Cihazlar tarafından kaydedilen görüntüler sayesinde, bu özel türün bölgedeki yayılış durumu ve ekolojisi belirlenmeye çalışılıyor.

Yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında kurulan fotokapanların önünden geçen çizgili sırtlanın o anları, kameralar tarafından anbean kaydedildi.