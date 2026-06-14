Hatay'da korkutan konteyner yangını: Tostçu esnafı alevlerin arasında kaldı

"Mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koyup eksik bir malzemeyi almak için yan komşuya geçtim. Geri gelene kadar, sadece 4 dakika içinde dükkan alevler içinde kalmıştı. Komşularıma zarar gelmesin ve emeğimi kurtarayım diye can havliyle içeri daldım. Müdahale ettiğim esnada ne olduğunu anlamadığım bir patlama yaşandı ve yüzüme bir cisim isabet etti. Kendimi güçlükle dumanların dışına atabildim."