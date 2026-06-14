Defne ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir konteyner iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek adeta alev topuna dönen konteynerden patlama sesleri yükseldi. Çevredeki esnafın yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahale yetersiz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Hatay'da korkutan konteyner yangını: Tostçu esnafı alevlerin arasında kaldı
Hatay’ın Defne ilçesinde tostçuluk yapan depremzede esnaf Umut Sovuksu’nun iş yeri alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek isterken meydana gelen patlamada eli ve yüzü yanan Sovuksu, "Can havliyle alevlerin arasına daldım, yüzüme bir cisim patladı" dedi.Kaynak: İHA
Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri çevre iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu konteyner iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin arasında kalarak yaralanan iş yeri sahibi Umut Sovuksu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Depremden önce market işlettiğini, yıkımın ardından borç harçla kurduğu konteynerde tostçuluk ve pişirim evi yaparak hayata tutunmaya çalıştığını belirten Umut Sovuksu, dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:
"Mangalı tutuşturmak için közleri ocağa koyup eksik bir malzemeyi almak için yan komşuya geçtim. Geri gelene kadar, sadece 4 dakika içinde dükkan alevler içinde kalmıştı. Komşularıma zarar gelmesin ve emeğimi kurtarayım diye can havliyle içeri daldım. Müdahale ettiğim esnada ne olduğunu anlamadığım bir patlama yaşandı ve yüzüme bir cisim isabet etti. Kendimi güçlükle dumanların dışına atabildim."
Hastanede tedavisi süren ve sağlık durumunun ilk güne göre daha iyiye gittiğini ifade eden Sovuksu, sosyal medyadaki asılsız iddialara da açıklık getirdi:
"İlk geldiğim güne göre çok daha iyiyim. Sevdiklerimin desteğiyle bu süreci atlatacağım. Sosyal medyada 'işlevini kaybetti, kimsesiz kaldı' gibi paylaşımlar yapılmış, öyle bir şey yok. Ailem yanımda. Kaymakamlık ve belediye yetkilileri arayarak destek sözü verdiler. Benim bir şey talep etmeme gerek yok, durumum ortada. Yetkililerden ellerinden gelen desteği göstermelerini bekliyorum."
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan depremzede esnaf, yaşadığı tüm aksiliklere rağmen yaşam mücadelesini bırakmayacağını vurguladı.