AFAD verilerine göre saat 06.10’da kaydedilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Kırıkhan olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Sabah erken saatlerde meydana gelen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı. AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.