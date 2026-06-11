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Kaynak: DHA

Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesinde bir tarlada oldu. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, yonca balyası yaparken traktöre bağlı tarım aletine sıkıştı. Olayı fark eden çevredeki arkadaşları, traktörün kontağını kapatarak makineyi durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.