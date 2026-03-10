Hatay'ın Dörtyol ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen komşusu M.A.T.'ı bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.T. ile husumetli olduğu komşusu S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.C., cebinden çıkardığı bıçakla M.A.T.'ı karnından yaraladı. Ağır yaralanan M.A.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren M.A.T.'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından yakalanan S.C., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.