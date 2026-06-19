Olay, İskenderun ilçesine bağlı Azganlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin dış duvarında bulunan klima ünitesinin boru deliğinden içeri bir yılanın girdiğini fark eden ev sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine ve bölgede yılan kurtarma operasyonlarıyla bilinen Kemal Başer’e bildirdi.
Hatay'da klima deliğine giren "Sikkeli Yılan"a öğüt: "İnsanlardan uzak dur"
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evin klima borusu hattına giren nadir görülen 1 metre boyundaki sikkeli yılan, bölgede ‘Yılancı Kemal’ olarak tanınan Kemal Başer tarafından aparatsız şekilde yakalandı.Kaynak: İHA
Kısa sürede adrese gelen ekipler, klima borularının arasında gizlenen yılanı çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından ‘Yılancı Kemal’, herhangi bir aparat kullanmadan eliyle yılanı saklandığı delikten güvenle çıkarmayı başardı.
Klima deliğinden çıkarılan 1 metreden uzun yılanın, doğada az rastlanan "sikkeli yılan" olduğunu belirten Kemal Başer, bu türün biyolojik özellikleri hakkında şu önemli detayları paylaştı:
Engerekle Karıştırılıyor: Kafa yapısının üçgen olması ve sırtındaki desenler nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla ölümcül engerek yılanıyla karıştırılıyor. Ancak göz yapısı engerekten tamamen farklıdır.
Yarı Zehirli Yapısı: Bu türün zehir dişleri engerekteki gibi önde değil, boğaz kısmında yer alır. Bu zehri yalnızca avını sindirirken kullanır. Bir insana zehir enjekte edebilmesi için parmağınızı tamamen ağzının içine sokmanız gerekir, dolayısıyla insana zararı yoktur.
Tırmanıcı Özelliği: Sikkeli yılanlar oldukça yetenekli tırmanıcı türlerdir. Bu özellikleri nedeniyle yüksekteki klima deliklerine veya çatılara rahatlıkla ulaşabilirler.
Deri Değişim Döneminde: Yakalanan yılanın pullarının dökülmeye başladığını belirten Başer, hayvanın deri değişim döneminde olduğunu, bu süreç bittikten sonra üzerindeki karakteristik "sikke" benzeri desenlerin çok daha net ortaya çıkacağını ekledi.
Yılanı yerleşim yerinden uzaklaştırarak güvenli bir doğal alana götüren Kemal Başer’in, hayvanı serbest bırakırken kameraya yansıyan konuşması tebessüm ettirdi. Başer, koruma altındaki yılanı özgürlüğüne kavuştururken şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili yılan, buralardan git ve insanlardan olabildiğince uzak dur. Yoksa sana ne yaparlar, sonun ne olur biliyorsun."
Yılanın doğal ortamına hızla uzaklaştığı o anlar, çevre sakinleri ve hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı.