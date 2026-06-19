Hatay'da klima deliğine giren "Sikkeli Yılan"a öğüt: "İnsanlardan uzak dur"

Engerekle Karıştırılıyor: Kafa yapısının üçgen olması ve sırtındaki desenler nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla ölümcül engerek yılanıyla karıştırılıyor. Ancak göz yapısı engerekten tamamen farklıdır.

Yarı Zehirli Yapısı: Bu türün zehir dişleri engerekteki gibi önde değil, boğaz kısmında yer alır. Bu zehri yalnızca avını sindirirken kullanır. Bir insana zehir enjekte edebilmesi için parmağınızı tamamen ağzının içine sokmanız gerekir, dolayısıyla insana zararı yoktur.

Tırmanıcı Özelliği: Sikkeli yılanlar oldukça yetenekli tırmanıcı türlerdir. Bu özellikleri nedeniyle yüksekteki klima deliklerine veya çatılara rahatlıkla ulaşabilirler.

Deri Değişim Döneminde: Yakalanan yılanın pullarının dökülmeye başladığını belirten Başer, hayvanın deri değişim döneminde olduğunu, bu süreç bittikten sonra üzerindeki karakteristik "sikke" benzeri desenlerin çok daha net ortaya çıkacağını ekledi.