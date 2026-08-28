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Kaynak: İHA

Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda gece saatlerinde bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Gün içinde dağlık araziye gezintiye çıkan bir kişi, bir kayanın üzerinde uyuyakaldı. Uyandığında havanın karardığını ve yolunu kaybettiğini anlayan vatandaş, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Gelen ihbarın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri harekete geçti. Olay yerine 1 araç ve 4 uzmandan oluşan bir ekip sevk edildi. Arazide arama çalışması başlatan ekipler, mahsur kalan vatandaşa kısa sürede ulaştı.

Bulunduğu noktadan emniyetli bir şekilde tahliye edilen şahsın yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.